(Di giovedì 18 maggio 2023) Manuelè stato intervistato dopo la vittoria del Manchester City contro il Real Madrid. Lo svizzero ha dribblato la domanda sull’Inter, mostrandosi concentrato sulla prossima partita dei Citizens in campionato contro ilAL– Manuelha parlato dopo la vittoria del Manchester City contro il Real Madrid. Lo svizzero non ha voluto rispondere alla domanda sull‘Inter, ma si è proiettato al prossimo impegno dei Citizens in Premier League contro il: «Prima giocavo come terzino destro, è sempre la stessa posizione ma solo dall’altra parte. Il vantaggio è che posso rientrare e usare il destro. Dovrò studiare Dumfries? Sonodella vittoria di, ora pensiamo alla partita con il. Gol? ...

La squadra di Ancelotti ha perso 0 - 4 in una gara dovec'è mai stata storia e che è stata decisa dalla doppietta di Bernardo Silva e dai gol die Julian Alvarez . Al termine della sfida l'...Comedetto, però, perché si va più vicini al 3 - 0 che al 2 - 1, quando il solito Courtois nega ... DOPPIETTA FINALE - Come nel primo tempo, però, il gol è soltanto rimandato, perchédevia ...MANCHESTER CITY (3 - 2 - 4 - 1) : Ederson; Walker, Ruben Dias,; Stones, Rodri; Bernardo ... Courtois 7.5 : ci ha provato davvero in tutti i modi nel primo tempo, maera serata per i suoi. De ...

Akanji non pensa all’Inter: «Contento per oggi, ora testa al Chelsea» Inter-News.it

Pochi istanti dopo la fine del match tra City e Real Madrid, mister Carlo Ancelotti è intervenuto per parlare proprio della gara ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...