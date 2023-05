Agritech | secondo avviso del programma X2 0 | 300mila euro in voucher per Pmi e scaleup

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) IlX2.0 – Driving Deep Tech Growth ha lanciato la seconda call per favorire il lancio, lo sviluppo, la crescita e il ridimensionamento di nuovi prodotti, servizi, processi e soluzioni integrate nei settori manifatturiero e dell’economia circolare, con particolare interesse sull’approccio circolare alla produzione. La scadenza è fissata al 6 giugno 2023. La call selezionerà 10 startup e PMI deep-tech per partecipare al growth program, i cui obiettivi principali sono: migliorare le competenze e potenziare le startup deeptech; collegare e alimentare gli ecosistemi deeptech dell’UE; rafforzare l’offerta del Consigliopeo per l’innovazione. Ilè dedicato a startup,e PMI, che operano nel settore del deeptech (innovazioni con significativi progressi scientifici o innovazioni high-tech ...