Agitazione a Mediaset per la presunta ‘fuga’ in Rai di Nicola Porro e di altri volti da talk? Non proprio | trovare conduttori da 6-3% di share non preoccupa

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Le mani sovraniste su Viale Mazzini hanno messo in grandeil rivale più diretto. Al punto da costringere Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri a riunire in tutta fretta il gotha delle testate berlusconiane — dal dg dell’informazione e Videonews, Mauro Crippa, a Clemente Mimun che guida il Tg5 da una vita — per studiare ogni contromisura utile ad evitare lo scippo die format targati Biscione”, ha scritto il quotidiano Repubblica lanciando l’allarme. Ma è davvero così? In realtà a Cologno Monzese si registra calma piatta. Spettatori di una partita che non giocano, dirigenti di una squadra solida che non teme scossoni. Per dirla in maniera chiara: nessun dramma. E chi conosce gli uomini e le dinamiche del Biscione sa bene che se vogliono qualcosa sanno come ottenerlo, se qualcosa non lo vogliono più sanno come perderlo. Con i loro ...