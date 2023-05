Aggredisce il titolare di un bar | giovane arrestato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Ercolano (Napoli) idella locale tenenza hannoper lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale un 26enne di Torre del Greco per un’aggressione ai danni deldi un bar. Isono intervenuti quando alla centrale operativa è giunta una richiesta di aiuto: un uomo, per futili motivi, ha avuto un diverbio con un’altra persona e lo ha aggredito. Isono intervenuti in piazzale Vanvitelli dove hanno trovato il 26enne esagitato che aveva appena colpito con una stecca in ferro (probabilmente parte di un ombrello) ildel vicino bar ferendolo al labbro. Non contento, poi, si è armato di un birillo sparti-traffico ed ha danneggiato una Mercedes lì parcheggiata. I militari hanno tentato di calmare ...