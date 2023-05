AEW | Una Jamie Hayter malconcia metterà comunque il suo AEW Women’s Title in palio a Double or Nothing | ecco contro chi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Unaed assente durante l’ultimo episodio di Dynamiteinil suo AEWChampionship aorToni Storm. Continua dunque la manovra di sfinimento delle Outcasts, con l’ex WWE che tenterà di riconquistare il titolouna campionessa fisicamente non al top. Saltata la sua apparizione di ieri notte, Tony Khan: “Non era autorizzata a salire sul ring” E’ lo stesso Tony Khan ad aver giustificato l’assenza della campionessa qualche ora prima della messa in onda di Dynamite, affermando che lanon ha ricevuto l’ok dai medici per prendere parte allo show. Ovviamente stiamo parlando di una storyline, con le Outcasts sempre più ...

La giornata di oggi per i fan della AEW è solo una, la federazione ha annunciato che sabato 17 giugno ci sarà la prima puntata di Collision (CLICCA PER SAPERNE DI PIU’). Durante… Leggi ...Nella puntata di Dynamite di ieri sera Chris Jericho e Roderick Strong si sono affrontati in un Falls Count Anywhere e No DQ match che aveva una sola stipulazione: Adam Cole e tutti i membri dei JAS ...