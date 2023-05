AEW | Sarebbe attualmente saltato il ritorno CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 maggio 2023) Come vi abbiamo largamente raccontato oggi, il nome di CMera originariamente presente nel comunicato stampa di AEW Collision, ma è stato rimosso nella versione finale. PWInsider riporta adesso che questo improvviso dietro frontstato determinato dal mancatodietro le quinte di Ace Steel. Il nocciolo della discordia Pare che fino ad oggi in AEW tutti erano convinti che Ace Stelletornato a lavorare dietro le quinte a Collision. Steel è uno dei migliori amici died è stato coinvolto nella rissa scoppiata dopo All Out lo scorso settembre. PWInsider riferisce, però, che è stato deciso che Steel lavorerà nel backstage dei taping di Collision. Questo avrebbe indispettito CMquesto il motivo per cui ...