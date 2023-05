(Di giovedì 18 maggio 2023) Una storia incredibile, perfetta per la trama di un film d'avventura, soprattutto perché è a lieto fine. La vicenda ci porta in Colombia , dove quattro bambini di età diverse, dal più piccolo di ...

Facile immaginare che nessuno sia sopravvissuto oltre che ad un incidente, in un luogo pericoloso ed inospitale come la giungla amazzonica. Il piccolo Enea ha trovato una famiglia: era stato ...L'è caduto su una casa a Bahlol Nagar, nel distretto di Hanumangarh, causando la morte di tre persone . Salvo invece il pilota , che ha effettuato l'espulsione d'emergenza: ha riportato lievi ...Prima di cadere, però, il militare ha tentato di recuperare l', come prevede il protocollo di emergenza, ma non riuscendo a farlo, ha avviato l'espulsione. Usa choc, senzatetto ucciso in strada: ...

Aereo precipita nella foresta amazzonica: 4 bimbi sopravvivono da soli due settimane leggo.it

La vicenda ci porta in Colombia, dove quattro bambini di età diverse, dal più piccolo di appena 11 mesi, al più grande 13 anni, sono riusciti a sopravvivere nella giungla per due settimane, ...Sono stati ritrovati i quattro bambini che, lo scorso 1° maggio, erano a bordo dell'aereo - un Cessna 206 - precipitato nel dipartimento meridionale di Caquetà, procurando la morte dei due piloti e ...