Aerei | lo sciopero di domani 19 maggio sospeso e rinviato a giugno

(Di giovedì 18 maggio 2023)lodel trasporto aereo che era stato proclamato per, venerdì 19,. La scelta è arrivata anche in virtù della difficile situazione in Emilia-Romagna, a causa del maltempo. Lo ha riferito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del question time al Senato.Le parole di Salvini durante il question time"Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata in questo frangente difficile", ha commentato Salvini. ''E' un bel senso di unità del Paese''. Cgil Cisl, Uil e Ugl ''dopo la nostra richiesta, e vista situazione di emergenza, hanno deciso di sospendere e rinviare alodel trasporto previsto per ...

... riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello", spiega la compagnia ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...19 maggio, i motivi della protesta 'La situazione - dichiarano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - per il settore dell'handling è divenuta ormai ...

Sciopero aerei 19 maggio, in Italia cancellati oltre 200 voli nazionali: ecco l’elenco Corriere della Sera

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma, 18 mag. (LaPresse) - "Vorrei ringraziare i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che, dopo la nostra richiesta" di sospendere lo sciopero del ...