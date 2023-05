Adriana Volpe | la rivelazione clamorosa | “Ci stiamo messaggiando” | L’Indiscrezione

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 18 maggio 2023)e la bomba lanciata in diretta televisiva, ecco cosa ha rivelato: i dettagli e le curiosità della vicenda. Uno dei volti più apprezzati dell’azienda Rai che per anni è stata al fianco di Giancarlo Magalli nel programma I fatti Vostri, facendo parlare lo spettacolo per via di una lite finita in tribunale è proprio lei,. Inoltre, lo scorso anno è stata presente anche negli studi di Cinecittà in qualità di opinionista del Gf Vip 2021 accanto a Sonia Bruganelli. Di recente, si è lasciata andare ad unache lascia tutti senza parole. Lain diretta tv ANSA FOTO Ildemocratico.comIl debutto diè avvenuto nel lontano 1993 come valletta del programma Scommettiamo che,.? condotto da Fabrizio Frizzi. In seguito, visto la ...