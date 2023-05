Adottato Enea | il neonato affidato alla Culla per la Vita | cambiati nome e data di nascita

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il piccolo, ilper lanell’aprile del 2023, è stato: una delle cinque coppie selezionate dal Tribunale di Milano è stata scelta per accogliere in famiglia il nuovo arrivato di cui sono statiile ladi. Dopo aver analizzato 530 candidature provenienti da tutta Italia, una giovane coppia lombarda è stata ritenuta idonea per l’adozione dai giudici onorari e dpresidente Maria Carla Gatto del Tribunale milanese per i minorenni. Come riportato dal Corriere della Sera, per tutelare il percorso di crescita del bambino e l’anonimità della madre, i genitori adottivi non verranno informati in merito ...