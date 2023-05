ADL | la telefonata misteriosa e l’inatteso ‘fuori onda’ | “Chissà che c***o vuole”

Durante l'intervento, infatti, il presidente del Napoli risponde a unain diretta e risate in sala per la conversazione che va in scena. Era il cantante Tony Renis al telefono, tifoso ...... nasce tutto da una mancataDopo la matematica certezza dello Scudetto , giunta alle 22,37 del 4 maggio 2023, il mister toscano avrebbe infatti aspettato invano un contatto da parte di,...tra il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis , per l'organizzazione della festa scudetto a chiusura del campionato la cui ultima ...

Retroscena CdS - A Udine Spalletti ha atteso invano una telefonata di ADL Tutto Napoli

L'artista Tony Renis ha chiamato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro ...Il presidente ha ufficializzato date e orario della gara di campionato Napoli-Sampdoria e poi svelato un retroscena sulla festa finale che si terrà al Maradona.