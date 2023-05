Addio a un’era in Italia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 17/05/2023 In onda alle 18:05 CEST Bonucci ha annunciato che si ritirerà a giugno 2024 dopo aver vinto quasi tutto con la Juventus Con Bonucci che annuncia il suo ritiro e con Buffon e Chiellini pronti,e Juventus mettono fine a un periodo di blocco Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini. Un portiere e una linea di tre centrali. Immobili. Tanto che eravamo tutti costretti a memorizzare i quattro nomi se volessimo vedere una partita della Juventus o dell’nell’ultimo decennio e mezzo. I nove ‘Scudetti’ consecutivi di Juventus ed Euro 2020 non si possono capire senza la presenza di tutti o quasi. Un modo unico di difendere, all’na, di quelli che non vanno più di moda. Ma ...

I Blancos guidati da Carlo Ancelotti dicono cosìalla ... Per il Real l'unico squillo ètiro da fuori di Kroos che si stampa ...volta che l'Inter aveva raggiunto la finale di Championsil ...Il gossip sulle dipendenze della Power non è nuovo, anzi lei stessa non ha mai smentito questa voce, e l'ex marito ha spiegato come questa abbia spinto la coppia a dirsi. "'altra donna - ...Meranese, una vita dedicata all'insegnamento, Rita Rizzifra coloro che, nel 1971, nella Chiesa di Santo Spirito di Merano , ascoltarono la testimonianza su ciò che il fondatore del Gmm "pozzo ...