Addio a Helmut Berger | attore e compagno di vita di Luchino Visconti

Berger: l'amore per Luchino Visconti. Romy Schneider nel ruolo di Elisabetta d'Austria conBerger ( nel ruolo del re di Baviera Ludwig II Wittelsbach e con il regista Luchino ...La vita e la carriera diBerger Si chiamava all'anagrafeSteinberger , ed era nato a Bad Ischl, in Austria, in una famiglia di albergatori. Non interessato a perseguire la carriera ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attore austriacoBerger è morto a Salisburgo all'età di 78 anni. Ne ha dato notizia la stampa tedesca fra cui il Tageschau, che cita la sua agenzia. Secondo la fonte Berger è morto alla vigilia del suo 79esimo ...

Addio a Helmut Berger, l'indimenticabile Ludwig di Luchino Visconti. Aveva 78 anni Sky Tg24

Conosciuto come «l’uomo più bello del mondo», un'esistenza tra l'Olimpo di Hollywood e le dipendenze, è morto a Salisburgo a 78 anni ...È morto Helmut Berger, attore compagno di vita di Luchino Visconti Fu definito l’uomo più bello del mondo, il diavolo dal viso d’angelo: fu compagno di vita di Luchino… Leggi ...