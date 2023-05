Adani | «Inter Manchester City | ecco come si può fermare Haaland»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Daniele, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, in vista della prossima finale di Champions traPer Leleilè «la squadra che gioca meglio al mondo». A La Gazzetta dello Sport ha parlato della finalista che a Istanbul si misurerà con l’. E che ieri ha regolato il Real Madrid con un 4-0 che fa scrivere a molti di raggiungimento di uno stato di perfezione, con esaltazione di un gioco che è parso oggettivamente irresistibile, espresso anche con i campioni d’Europa in carica.i suoi pareri sulla punta di Guardiola, che in semifinale non ha segnato, colpendo una traversa anche grazie alla deviazione provvidenziale da parte di Courtois su un suo tiro. GUARDIOLA HA INTEGRATO ...

Daniele, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, in vista della prossima finale di Champions trae Manchester City Per Leleil Manchester City è "la squadra che gioca meglio al mondo". A La Gazzetta dello Sport ha parlato della finalista che a Istanbul si misurerà con l'. E che ...'Quando l'gioca al suo massimo, come applicazione, forma e attenzione, può far male a tutti'. Intervistato dalla Gazzetta Leledà speranze ai nerazzurri in vista della finale di Champions col Cty :...Lele. E dopo la partitissima di ieri sera contro il Real Madrid, la frase dell'ex difensore, oggi opinionista televisivo e volto della Bobo Tv, ammette poche repliche. I tifosi dell'...

Adani: "Il City di Pep gioca da Dio, ma questa Inter può far male a tutti" La Gazzetta dello Sport

Daniele Adani, ex difensore e attuale opinionista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in cui ha esaltato l'Inter: "La squadra di Inzaghi arriva pronta all’appuntamento ed ...Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ora opinionista, parla della finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City ...