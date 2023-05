Ad alluvione ancora in corso va in scena lo sciacallaggio climatista

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) C’era da aspettarselo, ma sorprende in queste ore la misura dello, proveniente anche da voci non scontate, sulla drammaticae le numerose esondazioni che hanno colpito l’Emilia Romagna, regione di italiani laboriosi e generosi a cui vanno la nostra solidarietà e il nostro incoraggiamento. A pioggiabattente, con centinaia di viteda salvare, dalla politica e dal mondo social e mediatico si è già levato il verdetto dei sacerdoti del pensiero unico, con tanto di scomunica automatica per chi non si allinea: crisi climatica, colpa dell’uomo.doppio E loè spesso doppio, accompagnato da quello di chi scarica sui cambiamenti climatici le responsabilità politiche degli ...