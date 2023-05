Accademia Olimpica Beneventana di Scherma al 59° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’diMaestro Antonio Furno, si conferma sempre di più ai vertici dellagiovanile nazionale. Al 59°” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, conclusosi martedì 16 maggio, il club sannita ha ottenuto prestigiosi risultati. Nonostante il forte maltempo si è svolta una splendida edizione, tra l’agonismo e l’entusiasmo d’un esercito di tremila ragazzini che si sono sfidati in pedana, per ventiquattro titoli in palio. Nutrita la spedizione dell’con ben tredici giovani spadisti guidati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio e dai tecnici Martina ...