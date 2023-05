Accadde oggi | 18 maggio | da Lamon a Squinzi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 18 maggio 2023) 18: daContro il Modena giocò la prima e l’ultima partita in Serie A, con maglie diverse.avrebbe compiuto centovent’anni Gino, cinquantuno presenze in Serie A tra Padova, Lazio e 61 gare tra Prima Divisione e Divisione Nazionale (anche con i biancocelesti). E con i biancoscudati disputò trenta gare nel massimo campionato (1933-’34) Renzo Bettini, nato il 181913. Festeggiagli Ottanta José Henrique, otto volte campione del Portogallo con il Benfica e finalista di Coppa Campioni nel 1968. Ottant’anni fa nasceva anche Giorgio. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com e la pagina facebook: Gli Eroi del Calcio.com L'articolo proviene da Gli Eroi del ...