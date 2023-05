Abuso d’ufficio | Davigo | “Il reato è previsto da una convenzione Onu Restringerlo o abolirlo sarebbe un illecito di diritto internazionale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Se ci sono tante denunce, vuol dire che i cittadini sono furiosi per come viene esercitata l’azione amministrativa. E ricorrono allo strumento penale perché gli altri strumenti – il ricorso in autotutela, al giudice amministrativo o al giudice civile – si rivelano inefficaci. Pensare di togliere questo disagio eliminando una fattispecie diè come pensare di far passare la febbre cambiando termometro. Arriveranno denunce per altri reati, i cittadini cercheranno altre fattispecie a cui possa essere ricondotto il loro malessere”. È l’avvertimento di Piercamillo, ex pm del pool di Mani pulite e già presidente della II Sezione penale della Cassazione, durante le audizioni in Commissione Giustizia alla Camera sui quattro disegni di legge (presentati da Forza Italia e dal Terzo polo) che vorrebbero eliminare o restringere il ...