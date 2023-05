E' il popolo palestinese a dare legittimità a Gerusalemme, non Israele né gli Stati Uniti. Lo ha detto NabilRudeinah, portavoce del presidente, riferendosi alla Marcia delle bandiere nella Città Vecchia. "Gerusalemme, con i suoi luoghi santi, islamici e cristiani, è l'eterna capitale della Palestina e i palestinesi hanno ..."Porterà solo a tensioni", ha detto NabilRudeinah, portavoce del presidente dell'Anp. Anche quest'anno, come già accaduto in passato, si teme che la marcia possa rivelarsi un'occasione ...Il presidente palestineseha chiesto alle Nazioni Unite che Israele sia "sospeso" dall'organizzazione internazionale per "l'aggressione" e "l'occupazione" dei Territori palestinesi, in occasione del 75esimo ...

Abu Mazen, 'Gerusalemme è la capitale della Palestina' - Mondo Agenzia ANSA

E' il popolo palestinese a dare legittimità a Gerusalemme, non Israele né gli Stati Uniti. Lo ha detto Nabil Abu Rudeinah, portavoce del presidente Abu Mazen, riferendosi alla Marcia delle bandiere ne ...“È un evento storico”, scrive in copertina Al Quds al Arabi. Il 15 maggio per la prima volta le Nazioni Unite hanno commemorato la nakba, la catastrofe palestinese (nella... Leggi ...