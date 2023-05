Abodi | dal calcio italiano un segnale confortante

(Di giovedì 18 maggio 2023) "L'Inter in finale di Champions League è una soddisfazione grande, un obiettivo prestigioso. Spero che i 90 minuti ancora da giocare possano dare altra soddisfazione. Un in bocca a lupo ai club ...

Così, ai microfoni di Radio RTL 102.5, si è espresso il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea. "E' necessario fare un salto di qualità e la configurazione di un modello italiano. Necessario ...Giorgetti ricorda che anche il ministro dello sport Andreasta riflettendo sull'opportunità ... La terzietà c'è ma non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano nominati...... "una visione confermata da chi è venuto dopo di me, Spadafora, Vezzali e ora. C'è stato di ... Ecco allora spiegata l'esclusione degli stadi di Firenze e VeneziaPnrr. "I 700 milioni di euro ...

