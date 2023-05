Abarth 500e | prova della elettrica dello Scorpione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Come si può continuare una storia fatta di performance , divertimento e racing feeling anche nell'era elettrificata? Semplice, mantenendo il sound che contraddistinguesin dalla sua nascita. E ...

Abbiamo avuto modo di provare la nuovain pista e su strada e dobbiamo ammettere che il parallelismo non scricchiola poi così tanto ma convince al punto da coinvolgere sia sull'asfalto ...Arriva nelle concessionariela nuova, la versione full electric della berlinetta del marchio dello Scorpione. Con una potenza di 155 cavalli raggiunge una velocità massima di 155 km/h; mentre la batteria da 45 kW ...All'interno di questo spazio virtuale, le persone potranno conoscere da vicino l'intera gamma della nuovae scoprirla in tutte le versioni e colori disponibili. Il tutto in pochi click da ...

Abarth Metaverse Store, lo showroom virtuale dove scoprire la nuova Abarth 500e HDmotori

Annuncio vendita Abarth 595 Cabrio 595 C 1.4 Turbo T-Jet 165 CV Turismo usata del 2021 a San Paolo d'Argon, Bergamo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Il mondo del metaverso sta interessando ad un numero sempre crescente di case automobilistiche. Nel corso del tempo abbiamo visto diversi esempi di progetti legati a questa tecnologia portati avanti d ...