Abarth 500e | 155 cavalli di puro divertimento elettrico

(Di giovedì 18 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il “magic number” delleè 155. Tanti sono idisponibili, il 31% in più rispetto allesenza lo Scorpione, e sempre 155 sono i km/h di velocità massima. Tanti o pochi? Pochi se confrontati ai 225 km/h della695, tanti una volta che la si prova in strada. Perchè la risposta della coppia è notevole, ilgarantito, così come la tranquillità dei genitori dei neopatentati. In vendita da maggio, la nuova piccolaviene offerta in un allestimento molto ricco nell’entry level a 37.950 euro, mentre la versione turismo parte da 42.650 euro. Entrambe sono in vendita nella versione normale o cabrio, al medesimo prezzo. Sotto il cofano “romba”, ma solo grazie a delle casse acustiche già montate sulla prima ...