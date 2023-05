Nelle immagini il presidente cinese Xi Jinping che tiene dei colloqui con l'omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev in vista del primoCina e Paesi dell'Asia centrale in programma a Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, Cina centrale, ritenuto da alcuni il contro - vertice del G7 in Giappone. Ilnell'antica città che ......verde sul fronte energia Secondo risultati presentati da EY presentati nel suo Energy2023 ...tutti i settori, il comparto dell'energia si posiziona infatti come uno di quelli con il più ...... segnalando la profonda interconnessionei quadranti euro - atlantico e indo - pacifico. Un fattore ben evidenziato dalla presenza in videocollegamento di Zelensky al prossimodei leader ...

A Xi'an il summit tra Cina e Paesi Asia Centrale (controvertice G7) Agenzia askanews

Nei giorni in cui l'inviato speciale Li Hui è a Kiev prima di andare in Europa e a Mosca, mentre a Hiroshima si tiene la riunione dei 7 Grandi, il presidente ...