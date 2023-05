A Roma noi disabili siamo discriminati L' odissea sui mezzi pubblici di Alessandro Crescenzi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 maggio 2023) "Non chiedo più niente. Sono molto scoraggiato." A parlare èno, 65 anni, disabile, che martedì 16 maggio si è recato a bordo della sua carrozzina elettrica davanti a Montecitorio per denunciare, ancora una volta, come la capitale non sia a misura di. "Abito nella zona di Finocchio e lunedì 15 maggio sono andato a fare una visita medica all'ospedale San Filippo Neri con il pulmino perdell'Atac", ci racconta. "Al ritorno ho deciso di prendere i. Da Battistini ho preso la metropolitana in direzione stazione Termini, ma appena sono sceso, l'ascensore non funzionava. Mi è stato detto che è fuori servizio da un paio di anni. Così sono salito in metropolitana pensando di scendere alla ...