(Di giovedì 18 maggio 2023)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Lasi qualifica per ladiin programma il 31 maggio a Budapest. Nella semidi ritorno, dopo l'1-0 dell'Olimpico,un sofferto 0-0 ai giallorossi per eliminare il Bayerin Germania. Dopo uno squillo in apertura di Pellegrini con un tiro dalla distanza, è la squadra di casa a costruire la prima occasione del match con le specialità della casa: la velocità dei suoi interpreti e i rapidi capovolgimenti di fronte. Al 12? Diaby scappa via a Ibanez, penetra in area e colpisce la traversa a Rui Patricio battuto. Al 34? Mourinho perde Spinazzola, costretto a lasciare il posto a Zalewski a causa di un problema muscolare. Le statistiche del primo tempo sono eloquenti: il ...

Si difende e. E non riesce mai a ripartire la squadra di Mou. 12' Rischia tantissimo la Roma . Ilsi è piazzato tutto lì. E cerca di trovare lo spazio giusto che per ora non c'è. 2' ...questo per descrivere il momento di forma del classe 2000 che ora vorrà continuare a stupire. ... fino all'ultima rete in semifinale di Europa League contro il. Proprio contro i ...che ci sia la palla: sono 1,8 milioni i consumatori seriali di partite Una prima risposta ...è sceso nell'arena l'inedito abbinamento Rai1+Sky per Juventus - Siviglia (con Roma - Bayer...

A Leverkusen basta lo 0-0, Roma in finale di Europa League ... Italpress

LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Roma si qualifica per la finale di Europa League in programma il 31 maggio a Budapest. Nella semifinale di ritorno, dopo l’1-0 dell’Olimpico, basta un sofferto 0 ...I giallorossi non tirano mai in porta in tutta la gara, ma riescono a non far segnare i tedeschi ed è ciò che basta per andare a Budapest a giocarsi il trofeo ...