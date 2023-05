Kiev dice che l'avanzata continua: Serhiy Cherevatyi , portavoce delle truppe ucraine nell'est, ha detto che le truppe sono avanzate in alcune parti didi oltre un miglio. Cherevatyi ha dichiarato: "Nonostante il fatto che le nostre unità non abbiano un vantaggio nell'equipaggiamento e nel personale, hanno continuato ad avanzare sui fianchi e ...'Il fuoco di artiglieria, i razzi eattacchi aerei non si fermano per un minuto. Ogni metro ... avanza in due direzioni sulla città die guadagna almeno un chilometro . L'analisi, formulata ...Sul campo di battagliaucraini riferiscono di aver riconquistato altri 500 metri nella battaglia simbolo di. Dopo l'appello di Zelensky ieri al vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik ...

A Bakhmut gli ucraini avanzano ancora sui fianchi della città: Prigozhin conferma Globalist.it

Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario russo Wagner, ha accusato le unità regolari dell'esercito russo di essersi ritirate a 570 metri a nord della città ucraina orientale di Bakhmut, lascia ...Oggi detiene la maggior parte del territorio di Bakhmut, ma le forze ucraine hanno ripreso in pochi ... la Russia dal 2009 al 2019 e ora rappresentante speciale della Cina per gli affari euroasiatici, ...