75 milioni di dollari alle vittime di Epstein | perché a pagare è la Deutsche Bank

La più grande serie di Netflix di sempre vedrà una serie reality con 456 giocatori in competizione per un premio in denaro di 4,56di, il più grande premio in denaro per un reality. ...... secondo il pm Paolo Storari, avrebbero anche impiegato, poi, in una serie di società "la somma complessiva" di oltre 30di euro - a cui si aggiungono anche "183mila" - in modo da "...Il gruppo di difesa dei consumatori Choice riferisce che gli australiani abbiano subito perdite per oltre 129dia causa di truffe perpetrate con le criptovalute. Solo nel 2021, la ...

Saipem si aggiudica 2 nuove commesse per 850 milioni dollari Agenzia ANSA

Deutsche Bank pagherà alla vittime di Jeffrey Epstein 75 milioni di dollari per aver continuato a fare affari con il magnate accusato di pedofilia, anche dopo il suo primo arresto nel 2008 ...Basti pensare che rispetto al 2021, nel 2022 le esportazioni di beni dell'Unione Europea verso Armenia, Kirghikistan, Kazakistan, Uzbekistan e Georgia sono cresciute in valore di 9,15 miliardi di ...