17 Maggio 2023 – Armenia e Azerbaigian il 25 maggio a Mosca per mediare la pace

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il premier armeno Nikol Pashinyanil 25incontrerà ail presidente azero Ilham Aliyev. Lo ha annunciato il capo del governo di Erevan, sottolineando di aver “ricevuto dala proposta di tenere il 25un incontro trilaterale al più alto livello sotto la mediazione del presidente russo e l’ho accettata”. Il capo di gabinetto del ministero del Lavoro e della Formazione professionale della Tunisia, Abdelkader el Jamali, ha partecipato ieri, presso la sede del ministero, a una sessione di lavoro dedicata alle competenze richieste dalle imprese italiane nel Paese nordafricano. Se Eni non avesse scoperto il giacimento gasifero di Zohr nel Mediterraneo orientale, l’Egitto si troverebbe oggi in una posizione “molto difficile“. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore ...

... busta paga quasi raddoppiata a luglio: dal taglio del cuneo fiscale al rimborso Irpef, tutti gli aumenti Assegno unico, i pagamenti di: il calendario dell'Inps, con o senza Reddito di ...La programmazione del KLM Open in diretta su Sky e NOW Giovedì 25dalle 13.30 alle 18.30: prima giornata, Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e NOW Venerdì 26dalle 13.30 alle 18.30: ...Puntata di "Passaggio a Sud Est - supplemento del giovedì" di giovedì 25, condotta da Roberto Spagnoli .

Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 25 al 28 maggio 2023 Napoli da Vivere

Meteo: weekend prove d’estate, la previsione per Sabato e Domenica. È cambiata la previsione per il weekend di Sabato 27 e Domenica 28 Maggio! Dagli ultimi aggiornamenti è appena emerso che proprio in ...Nel giorno in cui il Ftse Mib ha perso oltre il 2% ci sono state 3 azioni che hanno perso almeno il 5%: STMicroelectronics, Pirelli e Leonardo, in ordine ...