++ 0 - 0 con il Leverkusen | la Roma in finale di Europa League ++

La Roma conquista la finale dell' Europa League . Alla squadra di Mourinho basta lo 0 - 0il Bayernel ritorno della semifinale, dopo aver vinto 1 - 0 all'andata all'Olimpico. La finale è in programma a Budapest il 31 maggio. LE PAGELLE RUI PATRICIO 7 Da Tirana a, ...È l'ex Zenit a sfiorare il golun rigore in movimento che termina a lato dopo un batti e ribatti in area. I minuti di recupero sono otto, ma non bastano al. La Roma si guadagna la ...Lo fanno alla Mourinho: 1 - 0 all'Olimpicoil gol di Edoardo Bove , quindi 0 - 0 in trasferta acontro il Bayer . In Germania è andata in campo la Roma che ci si poteva aspettare alla ...

Il Bayer Leverkusen prova ad attaccare ma la Roma si difende benissimo in area di rigore senza lasciare spazio agli avanti tedeschi. Mourinho è costretto ad effettuare il primo cambio al 34' a causa d ...