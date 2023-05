(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ztl.(Lega):va– “Il lungo intervento in consiglio regionale sulla nuova ‘ZTL’ da parte dell’Assessore capitolino alla Mobilità è sembrata più una narrazione esterna con voce fuori campo, come nei documentari, piuttosto che una vera e propria presa diretta di coscienza, soggettiva, umana e politica, su un provvedimento che rischia di cambiare per sempre la nostra città e tagliare fuori dall’Urbe centinaia di migliaia di cittadini. “, come è tipico della sinistra, sta cercando di fare lo, dapprima sull’Europa, ma principalmente, adesso, sulla Regione Lazio, governata da poco dal centrodestra, chiamando anche in ...

...fa che sono in fase di installazione oltre 50 varchi lungo tutto il perimetro della nuova... con oltre 21 km di diametro di divieti , da nord a sud", ha tuonato Daniele, membro dell'...Gualtieri torni sui suoi passi e smetta di scimmiottare Sala o Greta Thumberg, Roma non è ancora pronta per un salto nel buio come questo che, di fatto - conclude- lascerà non solo a piedi, ......fa che sono in fase di installazione oltre 50 varchi lungo tutto il perimetro della nuova... con oltre 21 km di diametro di divieti , da nord a sud", ha tuonato Daniele, membro dell'...

Ztl. Giannini: Patanè scaricabarile, fascia verde va fermata subito RomaDailyNews

Ztl. Giannini (Lega): Patanè scaricabarile, fascia verde va fermata subito - "Il lungo intervento in consiglio regionale sulla nuova 'ZTL Fascia Verde' da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...