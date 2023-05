Zhang | «Inter | costruita una squadra da finale! Una dimostrazione»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il presidentefa proseguire la lunga serie diviste suTV al termine del derby delle semifinali di Champions League contro il Milan. Ecco le sue parole a seguito dell’accesso alla finale di Istanbul. PAROLA AL PRESIDENTE – Soddisfazione enorme per Stevendopo-Milan: «Una grande soddisfazione, significa che abbiamo fatto le cose giuste come lavoro. Abbiamo costruito unacapace di arrivare in finale durante questi anni. La stagione non è finita, abbiamo ancora tante partite e ognuna è come una finale per noi. Da quando siamo arrivati qui però eravamo consapevoli di potercela fare. Cosa significa per me la finale? Ladi aver fatto vedere, con giocatori, staff e dirigenti, di aver fatto le cose giuste per il club. Questo ...