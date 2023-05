Zeekr - 001 WE | l' elettrica con 1 000 km di autonomia

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 17 maggio 2023), marchio premium elettrico della Geely, ha annunciato l'introduzione sul mercato cinese della 001 WE. Si tratta del primo modello della Casa ad essere equipaggiato con le batterie CTO 3.0 Qilin della CATL, capaci di garantire 1.032 km dinel ciclo di omologazione cinese CLTC. 1.032 km diper 53.000 euro. Le nuove batterie da 140 kWh offrono una densità di 255 Wh/kg e una potenza superiore del 13% a parità di dimensioni rispetto alla variante standard da 100 kWh, omologata per 741 km di. Per entrambe l'abbinamento è con il powertrain bimotore da 544 CV e 686 Nm. Per passare dalla versione da 100 a quella da 140 kWh, i clienti cinesi dovranno pagare un surplus equivalente a circa 13.600 euro, portando il prezzo d'attacco del modello WE da 1.032 km all'equivalente di circa 53.000 ...