Zaniolo perde la testa | rosso dopo 6' e reazione furiosa VIDEO

si è infuriato e ha sfogato tutta la sua rabbia scalciando e prendendo a pugni il tunnel che porta agli spogliatoi. La partita è stata comunuqe vinta 2 - 0 dal Galatasaray grazie a una ...La causa è un fallaccio in ritardo su Mehmet Yesil, per il quale in un primo momento il direttore di gara aveva dato ail giallo. L'attaccante è entrato in scivolata sull'avversario, ...ROMA - Serata da dimenticare in Turchia per Nicolò, che ha perso la testa durante il derby vinto dal suo Galatasaray sul campo dell'Istanbulspor, valido per la 32ª giornata della Super Lig ...

Zaniolo perde la testa: prima l'espulsione, poi calci e pugni al tunnel degli spogliatoi Corriere dello Sport

Superlig: Zaniolo entra e dopo sei minuti si fa espellere (VIDEO) di Tommaso de Laurentiis 58 Non una grande giornata per Nicolò Zaniolo. L’ex centrocampista della Roma, ora in forza al Galatasaray, è ...In Istanbulspor-Galatasaray Nicolò Zaniolo è stato espulso per un brutto fallo su un calciatore della squadra avversaria ...