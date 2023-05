Yoshi Cronache di Vendetta di Giuseppe Caputo

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023)diè un romanzo che racconta le affinità tra la camorra napoletana e la yakuza giapponese Titolo:diAutore: BeppePagine: 162Prezzo: 14,25 € È disponibile in libreria e online il primo emozionante romanzo di Beppe, “di”. Un romanzo che racconta in modo diretto le affinità tra la camorra napoletana e la Yakuza giapponese, rendendole fruibili e perfettamente comprensibili anche per chi non ha mai approfondito l’uno o l’altro tema. “Le storie degli antichi eroi come Saito Musashibo Benkei, presente nel romanzo, le antiche storie dei monaci Zen, gli insegnamenti filosofici, il Karma, fanno da sfondo a questo ...