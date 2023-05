WWE | Grande aumento dei dati di ascolto per Raw | ma calano gli spettatori totali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Raw ieri sera ha registrato una media di 1,72 milioni di telee un rating di 0,58 nel 18-49. Iprincipali ancora una volta seguono un trend preciso, con una prima ora debole, ilnella seconda ora e poi il calo nella terza ora, che è una versione accentuata degli schemi degli anni precedenti con l’avvicinarsi dell’estate. L’altro dato di ieri sera è stato l’enormedeglitra i 18 e i 34 anni, che hanno fatto registrare uno 0,41. L’dimostra quanto la WWE sia in voga tra glipiù giovani, ma rispetto alle ultime settimane la concorrenza è stata minore: l’unico evento sportivo di rilievo è stato Seattle contro Dallas nei playoff NHL su ESPN, che ha ottenuto 2,75 milioni di ...

... Snoop Dogg, ha indossato al collo un Ledger Nano X personalizzato con diamanti neri e oro , al piùevento annuale della, WrestleMania 39, a Hollywood . Il pezzo è stato curato da Taila ...Protagonista assoluto l'idolo di casa Bad Bunny , rapper, artista più ascoltato al mondo in streaming, attore e soprattutto da semprefan del mondo della. Un incontro femminile a cinque ...Il rapporto tra Bad Bunny e la- la piùassociazione di pro - wrestling al mondo - si concretizza nel gennaio 2021 quando durante la Royal Rumble l'artista si esibisce con il suo brano ...

La WWE potrebbe portare un nuovo grande evento oltre gli USA The Shield Of Wrestling

Dopo l'annuncio del suo debutto con la Marvel, il Visionario rischia di non ricevere il nuovo titolo in WWE che tutti hanno già visto ben saldo alla sua vita ...L'Imperium è una delle stable più longeve della WWE, infatti sin dai tempi di NXT UK, Gunther, Ludwig Kaiser e Giovanni Vinci(al tempo con altri ring name), hanno sempre fatto un gran lavoro fino ad a ...