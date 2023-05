WWE | Annunciato il match per NXT North American Championship a NXT Battleground

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Durante la puntata di ieri sera di NXT, è stato rivelato che Wes Lee difenderà il suo NXTin un Triple Threatcontro Tyler Bate e Joe Gacy degli Schism a. Durante l’episodio, Gacy e i The Dyad hanno attaccato Lee e Bate, che non hanno potuto disputare il lorocontro Charlie Dempsey e Drew Gulak. Carmelo Hayes e Trick Williams hanno preso il loro posto nele hanno vinto. Da quando ha vinto il titolo, Lee ha consolidato la sua reputazione di campione combattivo difendendo l’oro in diverse occasioni. Ha continuato a scontrarsi con potenziali sfidanti; nelle ultime settimane, ha avuto una serie di scontri con Charlie Dempsey e Drew Gulak. Durante questa rivalità ha stretto un’alleanza con Tyler Bate e ...