... il wrestler Seth Rollins si è unito al cast in un ruolonon rivelato. Non è certo la prima star dellaad unirsi a un film del MCU: Dave Bautista , infatti, è stato Drax il Distruttore ...Quando lavoravo con la, quel libro era una cosa importante perché la preparazione dei pasti non eracosì importante. Eat This, Not That è stato utilissimo per capire: 'Ok, se devo andare ...A vincere è stato Seth Rollins con il patentato curb stomp, ma Logan Paul hauna volta dimostrato di meritare il paloscenico della. La rivincita delle donne Mai come quest'anno le ...

WWE: Ancora senza sorprese il torneo femminile di NXT, si preannunciano semifinali molto interessanti Zona Wrestling

Dopo aver visto partire la sfida per Night of Champions, con il Tribal Chief che andrà a caccia dei titoli mondiali di coppia, emerge l'agenda del campione per i mesi futuri ...WWE, Randy Orton non fa felici i propri supporters: ecco che cosa sta accadendo in queste ultime ore, fans e appassionati in lacrime ...