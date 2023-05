Wondershare Filmora annuncia il lancio della sua campagna di Co-Creation

(Di mercoledì 17 maggio 2023) - Mettete in mostra la vostra creatività con ladi co-diper vincere fantastici premi VANCOUVER, Columbia Britannica, 16 maggio 2023 /PRNewswire/, software leader nell'editing video,ildi Co-, che si svolgerà dal 25 aprile al 25 maggio 2023 in Spagna, America Latina, Germania, Francia, Brasile e Italia. Siamo orgogliosi di collaborare con influencer locali con un pubblico di ampia portata. Tra questi influencer figurano, tra gli altri, iCrimax dalla Germania, JDaniel dal Messico, Mateus Ed dal Brasile, Léya dalla Francia. Questa innovativaoffre agli utenti di ...

Visitare la pagina del concorso https://.it/filmoracocreate.html e scaricare la clip del creatore preferito 2. Creare un video conche includa la clip del ...Visit the contest page https://.de/filmoracocreate.html and download their favorite clip from the creator you love the most 2. Make a video usingthat includes ...

