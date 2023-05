... 500mila in più di Milano ' sottolinea con orgoglio Alessandro Onorato , assessore ai grandi eventi di Roma Capitale durante la conferenza di presentazione di, che aggiunge: 'In questo anno e ...... 500mila in più di Milano ' sottolinea con orgoglio Alessandro Onorato , assessore ai grandi eventi di Roma Capitale durante la conferenza di presentazione di, che aggiunge: 'In questo anno e ...

Womad, il trionfo della world music a Villa Ada: da Carmen Consoli ai Modena City Ramblers leggo.it

«Portare il mondo nel mondo», parole di Peter Gabriel, il grande musicista inglese, che 40 anni fa, creò Womad, il più importante festival di world music per promuovere ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...