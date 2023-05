Wmo | “L’aumento della temperatura globale supererà probabilmente gli 1 | 5 gradi entro 4 anni” Rischio fenomeni estremi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023)media mondialela soglia critica degli 1,5prima del 2027. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) c’è una probabilità del 66% che ciò accada per almeno un anno fra il 2023 e il 2027. È invece quasi certo (al 98%) che questi cinquenel loro complesso saranno i più caldi mai registrati, per l’effetto combinato del riscaldamentodi origine umana e del Niño, il riscaldamento periodico del Pacifico tropicale centrale e orientale, di origine naturale. Lamedia per ciascun anno fra il 2023 e il 2027 è previsto che sarà fra 1,1 C e 1,8 C sopra la media 1850 – 1900. La soglia degli 1,5è considerata ...