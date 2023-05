Whistleblowing | col nuovo decreto attuativo il principio di legalità si prende la rivincita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) di Domenico Tambasco* Il prossimo 15 luglio rappresenta una data importante, poiché segna l’entrata in vigore di una disciplina attesa da tempo: stiamo parlando dellegislativo con cui si è data attuazione alla Direttiva Ue 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni e illeciti appresi nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative (cosiddetto). Sebbene fuori tempo massimo (il termine di recepimento della direttiva era già scaduto dal 17 dicembre 2021), illegislativo 10 marzo 2023, n. 24 si pone l’obiettivo di disciplinare in modo organico un fenomeno – di derivazione anglosassone – precedentemente regolato da una legislazione frammentaria (in particolare dalla L. 179/2017, che era intervenuta sull’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 per il pubblico impiego e sull’art. 6 ...