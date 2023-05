Era dal 2003, da quando aspettava LeBron James, che l'Nba non era così in trepidazione per un prospetto. Victorè un talento generazionale, un gigante di 224 centimetri che sa difendere come Rudy Gobert e fare magie col pallone in mano come Kevin Durant. Uno col potenziale per cambiare il gioco, per ...Ha 19 anni e su di lui ci sono aspettative enormi: quasi certamente l'annogiocherà con i San Antonio ...Il giocatore francese ha 19 anni, su di lui ci sono aspettative enormi: quasi certamente l'annogiocherà con i San Antonio ...

Wembanyama è il prossimo re dell’Nba: San Antonio è il posto giusto per diventarlo La Gazzetta dello Sport

Le informazioni su come è andata la NBA Draft Lottery 2023: i San Antonio Spurs hanno conquistato la prima scelta e prenderanno Wembanyama.Salvo imprevisti al momento non immaginabili Wembanyama verrà scelto con la prima chiamata dagli Spurs e sembra destinato a cambiare il futuro prossimo della squadra, così come avevano fatto gli ...