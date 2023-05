VOTI&STATS – Inter-Milan | Tonali si salva | Maignan forse | Pioli no

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tutti i numeri della semifinale di ritorno di Champions League traed. I dettagli sull’euroderbyha decretato la prima finalista di Champions League. Anche se i rossoneri sono partiti meglio rispetto all’andata, dove nel primo quarto d’ora è di fatto maturata l’eliminazione, alla fine a prevalere è stata la formazione di Simone Inzaghi, vincente anche in questo caso. Cosa dicono le statistiche a proposito dell’incontro di ieri? A condannare inequivocabilmente la prestazione del Diavolo c’è un dato su tutti: il rapporto tra possesso palla (favorevole) e i tiri prodotti, drammaticamente di solo un terzo rispetto agli avversari. É stata una gara molto fallosa, con 37ruzioni del gioco complessive. Ed anche in questo ilè apparso in difficoltà e ...

Altri 12 seggi provengono dalle 'urne statali' espressione che corrisponde alla nostra 'lista bloccata', cioè delle liste dove i candidati non ricevonodi preferenza, mentre i restanti 3 seggi ...... per il primo anno, Axpo Italia è stata valutata miglior power dealer sul mercato nazionale, con quasi il 40% deiespressi che sono andati alle prime cinque aziende in classifica generale. Un ...... numeri che hanno permesso di eleggere il Presidente dell'Assemblea degli Eletti con 36, massima carica della rappresentanza studentesca dell'ateneo ennese. L'elezione del Presidente è la ...

Oggi, però, sta perdendo consensi e ieri non è riuscito a superare il 50 per cento dei voti necessari per l'elezione al primo turno. “Nonostante tutte le sue bugie e attacchi, Erdogan non ha ottenuto ...L’OSCE ritiene che il presidente Erdogan e i partiti al potere hanno avuto un vantaggio ingiustificato, anche grazie ad una copertura mediatica di parte. Tuttavia il voto all’estero mette in mostra ch ...