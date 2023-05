Volvo EX30 innalza il livello standard di sicurezza in città

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ROMA - La, di prossima uscita e completamente elettrica, punta molto sulla. E' dotata di un sistema di allarme in caso di apertura di una portiera che avvisa con segnali visivi e ...

ROMA - La, di prossima uscita e completamente elettrica, punta molto sulla sicurezza. E' dotata di un sistema di allarme in caso di apertura di una portiera che avvisa con segnali visivi e sonori ...rappresenta la prossima grande novità di. Il suo debutto infatti è stato ufficialmente confermato per il prossimo 7 giugno. Nel frattempo la casa automobilistica svedese svela piano ...Il 7 giugno sarà presentata la nuova, un SUV elettrico che andrà a posizionarsi sotto la XC40 . Si tratterà di un modello molto importante per la casa automobilistica che punta a diventare un marchio solo elettrico entro il ...

Volvo EX30, nuove foto spia dell'elettrica in attesa del debutto il 7 giugno HDmotori

ROMA (ITALPRESS) - La Volvo EX30, di prossima uscita e completamente elettrica, punta molto sulla sicurezza. E' dotata di un sistema di allarme in caso di ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...