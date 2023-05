Volley | Trento detronizza Civitanova! Dolomitici Campioni d’Italia | quinto scudetto per Michieletto e compagni

(Di mercoledì 17 maggio 2023)si è laureata Campionedimaschile, vincendo ildella sua storia dopo quelli del 2008, 2011, 2013, 2015. Isono riusciti a sconfiggere Civitanova per 3-0 (25-20; 25-20; 25-19) in una gara-5 a senso unico disputata di fronte al proprio pubblico della BLM Group Arena. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno chiuso la serie conclusiva sul 3-2, vincendo in casa per la terza volta e respingendo il tentativo di rimonta della Lube. I cucinieri vengonoti dopo che avevano vinto gli ultimi tre titoli (battendo sempre Perugia) e mancano così l’assalto all’ottava affermazione della propria storia.torna ad aprire la propria bacheca dopo che lo scorso anno alzò al cielo la Supercoppa Italiana e ...

E poi pareggio a 19 con un errore in attacco di. Ultimo sussulto: poi la battuta dell'Itas spegne gli ardori Lube, 1 - 0. Civitanova non si perde, anzi reagisce tirando ancora più forte, De ...L'esordio di KK in Italia con la maglia diè datato 30 settembre 2007, quasi 16 anni fa, ma la data non coincide con la prima vittoria nel nostro campionato del Campione bulgaro: la squadra, rivoluzionata rispetto all'anno precedente, ...Osmany Juantorena, semplicemente vincente. Lo dice il suo carisma, lo dimostrano i numeri. Undici campionati in Italia, sei scudetti (due con, quattro con la Lube), tre finali disputate, una volta fuori in semifinale e un torneo non assegnato per Covid. In attesa di arrivare a Modena (che l'ha ufficializzato oggi), il trentasettenne ...

Trento si è laureata Campione d'Italia di volley maschile, vincendo il quinto scudetto della sua storia dopo quelli del 2008, 2011, 2013, 2015. I dolomitici sono riusciti a sconfiggere Civitanova per ...20.13: Per la nona volta nella storia del massimo campionato italiano di volley lo scudetto maschile si assegna in gara 5, una sorta di finale secca che arriva al termine di una serie emozionante e ...