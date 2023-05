Volley maschile | Juantorena torna in Italia | giocherà a Modena

...al roster azzurro per tracciare un percorso da protagonisti nella prossima stagione di Lega... e poi dell' "Exprivia Molfetta" - serie A1. Dal 2015 inizia la sua intensa esperienza al ...Tutto pronto per Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova , partita valevole per la quinta ed ultima giornata della finale Scudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 di. Gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa dopo aver vinto gara - 1 e gara - 3, ma i cucinieri di Gianlorenzo Blengini vogliono imporsi per la prima volta in trasferta ...Roberto Serniotti è il nuovo allenatore del Cannes, squadra del campionato francese di Ligue A. L'ex coach di Cuneo, che ha guidato la squadra biancoblu a due finali nel campionato di serie A2 durante la stagione 2021/2022, torna così a sedersi su una panchina dopo il classico '...

Trento-Civitanova oggi, Finale Superlega volley 2023: orario gara-5, tv, programma, streaming OA Sport

Cus Molise protagonista con il settore volley nel torneo S3, manifestazione che si divide in tre livelli: primo, secondo livello e maschile. Gli atleti e le atlete guidati da Marco Santucci, Alice Tri ...L'Italia vuole essere grande protagonista durante la prossima estate. La Nazionale di volley maschilee sarà inizialmente impegnata nella Nations League, con la fase preliminare dal 30 maggio al 2 lugl ...