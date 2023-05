Vivendi punta su Carta per il cda Rete | francesi scontenti delle offerte

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lucianoè il nome cheha deciso di proporre al consiglio di amministrazione di Tim per sostituire il dimissionario Arnaud De Puyfontaine. Non si tratta di un personaggio “banale”, ma del presidente uscente di Leonardo, appena sostituito da Stefano Pontecorvo., infatti, è stato in precedenza a capo dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, i servizi segreti che hanno preso il posto del Sismi nel 2007. Segui su affaritaliani.it

La domanda si presta a molte interpretazioni: prima di tutto, dopo l'uscita di De Puyfontaine, che pure è il primo azionista di Tim , aveva dichiarato di non voler avere poltrone nel board ...a trovare la quadra con l'esecutivo su Tim La partita sul futuro di Tim è in pieno divenire. Le posizioni restano distanti con le offerte finora sul tavolo che non superavano la ...Dailymotion è una piattaforma francese di video sharing di proprietà diche ha annunciato l'... Per raggiungere questo traguardo, la piattaformasoprattutto sui creator ead attirare ...

Luciano Carta è il nome che Vivendi ha deciso di proporre al consiglio di amministrazione di Tim per sostituire il dimissionario Arnaud De Puyfontaine.