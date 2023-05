“Viva Rai2” | la rivelazione di Arisa su “Amici” | cosa ha detto a Fiorello

In particolare oggi aè arrivata Arisa che si è esibita prima sulle note di 'La notte' . Poi quando la cantante è entrata nel glass ha deliziato tutti con un'esibizione canora in inglese ...Claudia Gerini ferma il traffico di Roma con un balletto alla Madonna. Guepiere nera, calze scure, l'attrice ha ballato sulle note del celebre brano 'Vogue' alle 8 del mattino a, la rassegna stampa di Fiorello da via Asiago 10. Pose sinuose, atmosfera da 'Eyes Wide Shut' con veli e mascherine e ammiccamenti: così Gerini ha sconvolto la colazione degli italiani e di ...... 17 maggio , toccando corde profonde e mostrando tutta la sua vicinanza: Ha poi proseguito il suo messaggio in diretta sottolineando:, tirata d'orecchie per il conduttore: cosa è successo ...

La cantante, nel monologo de Le Iene, racconta le emozioni della sua gravidanza aspettando la sua Anna Blu: “Sarà lei a insegnarmi tutto, non sono una di quelle madri sicura di sé”. Nina Zilli e il ...Claudia Gerini ferma il traffico di Roma con un balletto alla Madonna. Guepiere nera, calze scure, l’attrice ha ballato sulle note del celebre ...