Vitignoitalia 2023 | Cerreto | “Una manifestazione che racconta l’Italia del vino”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer l’on. Marco, Capogruppo Commissione Parlamentare all’Agricoltura, durante la sua visita aa Napoli presso il Maschio Angioino: “È sempre più importante il mondo delcome volano economico e sociale. Manifestazioni comespostano lo scenario nel centro Sud essendo questa la kermesse più importante sotto certe latitudini. 17 edizioni che vedono il Maschio Angioino di Napoli protagonista perredelcon 250 aziende, circa 1500 etichette, una bellissima rappresentanza del mondo campano. Il fatto chescelga Napoli come palcoscenico e vetrina è la dimostrazione che questa città sia sempre più di interesse nazionale ed internazionale. L’attenzione del ...

E infine al nostro pubblico, ai winelower e agli addetti ai lavori, che ci hanno confermato, una volta di più, il loro attaccamento a un brand, quello di, che continua a rappresentare ......un sempre maggiore apprezzamento sia per i grandi classici della produzione vitivinicola italiana che per le realtà emergenti chepropone di anno in anno". L'immagine del Saloneè ...Domenica 14 e lunedì 15 maggio: sono queste le date ufficiali di, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani ormai da anni punto di riferimento nel calendario degli eventi legati al mondo del vino. Nuova la sede, il prestigioso ...

VitignoItalia 2023: oltre 7000 gli appassionati e addetti ai lavori che hanno sfidato il maltempo Luciano Pignataro

Per l’on. Marco Cerreto, Capogruppo Commissione Parlamentare all’Agricoltura, durante la sua visita a VitignoItalia a Napoli presso il Maschio Angioino: È sempre più importante il mondo del vino come ...Bilancio positivo per la diciassettesima edizione di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani, che anche quest'anno "si è confermato tra gli appuntamenti di riferimento ...