Vite al limite | il grande successo di Nowzaradan | il paziente perde 200Kg e inizia una nuova vita

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Inalalcuni pazienti sono dei veri successi, uno di loro è arrivato are 200 kg. Ecco come. Per gli spettatori dialè sempre magnifico vedere i protagonisti di questa docu-serie farcela e coronare al 100% i loro sforzi. È un’iniezione di speranza per tante persone che lottano contro il peso e altre difficoltà della. Ma qualedel dottor Now ha perso ben 200 kg.? Ecco la sua vicenda. Uno dei più grandi successi del programmaal– Instagram @younan– Grantennistoscana.italdà l’opportunità a persone gravemente obese di provare a mutare abitudini e riguadagnare l’indipendenza e una...